Le secrétariat du Père Noël est ouvert

C’est un peu le coup d‘envoi officiel de Noël. Celui qui fait le bonheur des enfants en fin d'année avait déjà ouvert son site internet et c’est maintenant le tour de son secrétariat ce mercredi.

Le Père Noël va recevoir des millions de courriers et sera aidé, pour y répondre, par 60 "lutins" postiers réunis dans un centre de tri, à Libourne, près de Bordeaux (Gironde). Les enfants, et les plus grands, ont jusqu'au 17 décembre pour prendre leur plume et rédiger une belle liste de Noël. L’homme en rouge et ses lutins y répondront à la main et y ajouteront une carte postale à colorier.

Une adresse simple : Père Noël

Et pour que la lettre trouve le chemin du secrétariat, c’est très simple, il suffit d'écrire "Père Noël" sur l'enveloppe. En revanche, pour qu’il vous réponde, n’oubliez pas de donner votre nom, votre prénom et votre adresse postale dans votre courrier.

Pour ceux qui préféreront le mail, rendez-vous sur le site groupelaposte.com/père-noel et cliquer sur l’onglet "écrire au Père Noël" pour rédiger le message. Le Père Noël accepte aussi les dessins, les créations et même les jouets.

En 2017, plus d'un million d'enfants de 132 pays ont écrit au Père Noël. Pour plus de la moitié d’entre eux, des enfants de moins de 6 ans, il s'agissait de la première lettre manuscrite qu'ils rédigeaient, selon une étude de l'institut Consumer Sciences and Analytics réalisée pour La Poste.

Signe qu'il s'agit d'un moment magique, deux tiers des 3-7 ans choisissent leurs plus beaux crayons pour écrire à celui qui déposera leurs cadeaux au pied du sapin.