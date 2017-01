Le semeur de clous remet ça près de Toulouse

Les riverains du quartier Récébédou à Portet-sur-Garonne sont à nouveau confrontés au cauchemar des clous jetés sur la route. Depuis près de trois ans, une ou plusieurs personne(s) malveillante(s) ou déséquilibrée(s) sèment des clous.

Les victimes ont créé le collectif Récébédou à la fin de l'été pour faire entendre plus encore leur colère et leur lassitude, qui, aujourd'hui, réunit presque 400 membres. Le préjudice subi est toujours plus lourd. Il était estimé à 40.000 euros, il y a quelques mois.

Plus de 70 clous ramassés certains jours

Après une pause, le cauchemar a recommencé au moment des vacances de Noël. Tous les jours, les riverains du secteur concerné nettoient les rues avec des balais-aimants. Il leur est arrivé de trouver plus de 70 clous par jour.

Il est arrivé de trouver plus de 70 clous par jour sur le secteur concerné, à Portet-sur-Garonne. - Groupe Facebook Collectif Récébédou

Les gendarmes continuent de mener l'enquête. Des empreintes génétiques ont été prélevées sur des clous ramassés sur place, les personnels des magasins de bricolages alentour ont été interrogés. Mais, pour le moment, aucune piste sérieuse ne s'est dégagée. C'est pour cela que le collectif demande maintenant instamment à la ville et aux pouvoirs publics l'installation de caméras de vidéosurveillance dans ce secteur.

La sous-préfecture doit répondre à leur requête dans les jours qui viennent. En cas de réponse négative, l'association est prête à financer l'achat de matériel nécessaire pour l'installer dans les jardins alentours. Certaines victimes en sont, aujourd'hui, à contracter des emprunts pour pouvoir payer leurs innombrables réparations de pneus.

