Le sentier pieds-nus de Muttersholtz fait le plein

Muttersholtz, France

Chaque jour, une centaine de personnes tentent l'expérience de SensoRied, la randonnée pieds-nus proposée depuis trois ans par la maison de la nature de Muttersholtz. Son objectif : faire découvrir ce sanctuaire écologique mais aussi le protéger.

"Parfois ça pique, parfois c'est doux, c'est froid, s'amuse Ludovic, 12 ans. On se sent plus en accord avec la nature". Sur le kilomètre et demi de trajet, des bacs de galets, de cailloux, de pailles se succèdent "l'idée est de varier les expériences", explique Annaëlle Bonnet, une des responsables du projet.

Autre objectif, réguler l'affluence sur ce site fragile, "beaucoup de gens viennent au Ried, nous tentons de les canaliser sur un parcours unique pour préserver le reste du site", explique Annaëlle Bonnet.

L'an dernier 35 000 personnes ont participé à la randonnée pieds-nus de Muttersholtz, une reccord qui va sans doute être dépassé cet été.