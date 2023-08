Le seul camping sans alcool de France se trouve en Ardèche

Sur les hauteurs de Vernoux-en-Vivarais, dans l'Ardèche, une cinquantaine de campeurs sont en vacances au camping Croix Bleue, mais cet endroit possède une particularité : l'alcool y est interdit. C'est le seul camping sans alcool de cet acabit de France.

Pourtant, dans l'inconscient collectif, qui dit camping, dit vacances, dit copains et dit aussi souvent un verre de pastis, de rosé ou une bière à l'heure de l'apéro, mais pas ici. "Ce camping accueille des personnes qui ont rompu avec l'alcool pour se reconstruire. Chez nous, ils peuvent passer des vacances en famille et à petits prix, le tout sans la tentation de l'alcool" explique Jean-Claude Scherer, responsable du camping depuis 8 ans.

Dominique Paupardin, Bernard Romain, Jean-Claude Scherer et Michele Paupardin, sont les bénévoles qui gèrent ce camping pendant les deux mois de l'été. © Radio France - Adrien Michaud

Dans le camping, il y a des Hollandais, des Allemands et bien sûr des Français. Et dès que quelqu'un entre, Jean-Claude récite toujours le même discours. "Je leur dis : Attention ! Il y a une règle spéciale ici, pas d'alcool." Si certains acceptent, les personnes qui ne sont pas au courant de cette spécificité peuvent être rebutées. "Tous les jours, nous avons des campeurs qui font demi-tour. Dans 80 % des cas, ces personnes sont des femmes" ajoute Jean-Claude Scherer.

La fête est plus folle

À moins de 150€ la semaine, les prix sont accessibles, mais ce n'est pas ce que les gens recherchent forcément au camping Croix Bleue, le zéro alcool reste tout de même l'atout principal des lieux. Il séduit même.

C'est d'ailleurs pour ça que Nadine y revient pour la troisième fois. "Ici, c'est l'apéro, mais avec de l'eau, avec des jus de fruits, avec du coca. C'est aussi sympathique, même sans alcool" raconte-t-elle.

Bières fraîches ou rosé bien froid, non, dans le frigo d'Eva, il n'y a pas d'alcool. © Radio France - Adrien Michaud

Dans ce camping, il n'y a pas eu une goutte d'alcool depuis 1972, pas de quoi déranger Pascal. "Ce n'est pas du tout monastique, au contraire. C'est comme dans tous les campings, il y a toutes les régions qui peuvent se rassembler, se retrouver et passer un beau moment ensemble" dépeint l'homme qui a arrêté de boire il y a 39 ans.

Et finalement, quand vient l'heure de l'apéro. "On enlève juste le pastis, le rosé et on s'y fait très bien. La fête est là, elle est toujours aussi folle. Elle est même encore plus belle" rigole Eva.