Le show à l'américaine des cultissimes Harlem Globetrotters en avril à l'Espace Mayenne

Les Harlem Globetrotters, les basketteurs les plus célèbres et les plus déjantés du monde, seront sur le parquet de l'Espace Mayenne le lundi 3 avril. Les fans de basket et les autres vivront un grand show à l'américaine.

Les Harlem Globetrotters feront le show sur le parquet de l'Espace Mayenne en avril 2023 - Illustration © Maxppp - FERNANDO VILLAR/EFE/Newscom/MaxPPP C'est sans doute l'équipe de basket la plus connue du monde. Les légendaires Harlem Globetrotters viendront faire le show le lundi 3 avril à l'Espace Mayenne. Acrobaties dans tous les sens, gestes techniques et sauts spectaculaires, c'est le fun qui compte ici et pas le score au tableau d'affichage. Les Harlem Globetrotters parcourent le monde depuis près d'un siècle et passer un moment avec eux est un vrai régal.