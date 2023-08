Le show aérien de la patrouille de France à Palavas-les-Flots régale des milliers de curieux

Il y a eu de la voltige, des démonstrations d'anciens avions de l'armée de l'air et le bouquet final réalisé par la patrouille de France, ce jeudi 3 août à Palavas-les-Flots. Des milliers de curieux s'étaient rassemblés sur la plage en face de l'hôtel de ville pour regarder ce spectacle aérien d'exception.

Des yeux qui brillent et des vocations

Parmi eux, des enfants qui ont les yeux qui brillent autant que ceux de leurs parents. Mais il y a aussi les passionnés et des jeunes qui cherchent leur vocation. Ulysse est en prépa d'ingénieur à Montpellier et avec son copain ils sont venus se renseigner sur les métiers de l'armée de l'air. "J'aimerai bien devenir mécanicien dans l'aviation militaire", raconte-t-il timide. Aviator sur le nez, son camarade Batiste, a une autre ambition : devenir pilote mais "mécanicien ça me va aussi".

L'adjudant-chef Guillaume leur répond pour le métier d'officier mécanicien : "il faut d'abord passer un concours, puis faire trois ans à l'école des officiers de Salon-de-Provence et vous sortez avec un diplôme, vous serez peut-être les futurs chefs de demain". Les deux garçons y croit vraiment et ont pu réfléchir à leur carrière avec en fond le bruit d'un rafale.

Le militaire souligne que ces journées peuvent notamment servir à cette sensibilisation : "en ce moment nous recrutons 4000 personnes par an, du bac pro au master." Une journée spectacle qui sert donc aussi de journée publicité.

Les avions de la patrouille de France ont dessiné des cœurs dans le ciel. © Radio France - Julia Beaufils