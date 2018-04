Hayange, France

Grosse surprise pour Marie-Louise dimanche soir. Alors qu'elle était dans son domicile à Hayange (Moselle), elle aperçoit le capucin sur son toit. Le singe, en fuite depuis plusieurs jours, était recherché par les pompiers et avait toujours réussi à leur échapper. Il a fallu faire intervenir les pompiers et l'équipe animalière du zoo d'Amnéville pour le récupérer.

J'ai des traces de pattes de singe partout sur les murs de mon salon - Marie-Louise

Marie-Louise commence à tenter de l'amadouer en lui donnant des pommes et du pain. Sans succès. Très vite, la pluie et l'orage commencent à tomber. Le petit singe prend peur. Soudain, Marie-Louise entend un gros bruit au niveau de sa cheminée. En ouvrant le poêle à bois, heureusement éteint, elle trouve le singe, un peu sonné par sa chute. "On a eu très peur, on a crié !", avoue-t-elle au micro de France Bleu Lorraine, "on a tout de suite appelé les pompiers".

Le singe d'Hayange est tombé dans le poêle à bois de Marie-Louise - Marie-Louise Poinsard

En arrivant, ils utilisent une couverture, une cage et un filet devant le poêle à bois pour le piéger. Mais en l'ouvrant, le singe réussit à s'échapper. "Il a commencé à sauter partout ! Sur le canapé, sur les murs, sur la tringle de rideau ! Il a cassé un cadre et j'ai des traces de pattes de singe partout sur les murs de mon salon", confie Marie-Louise.

Il est finalement intercepté grâce à une pince spéciale de l'équipe animalière du zoo d'Amnéville. "C'était vraiment très animé !", conclut Marie-Louise. Elle et sa famille auront même le droit d'envoyer une lettre au zoo pour prendre des nouvelles du petit capucin.

Le singe d'Hayange a laissé des traces de pattes partout dans le salon - Marie-Louise Poinsard

Les pompiers et l'équipe animalière du zoo d'Amnéville sont intervenus pour capturer le singe d'Hayange - Marie-Louise Poinsard