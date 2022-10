Le sirocco de retour dans le Grand Est ce week-end

Vous vous souvenez du ciel orange que nous avions connu en mars dernier ? Le sirocco est de retour, ce week-end dans le Grand-Est. Le phénomène a commencé ce jeudi, et devrait durer au moins jusqu'à lundi 31 octobre. L'épisode est cependant moins fort qu'au printemps dernier, mais vous pourrez peut-être constater ces prochains jours, une fine poussière sur votre voiture, ou ces couleurs jaunes dans l'atmosphère .

Niveau moins intense qu'en mars dernier

C'est déjà cet air chaud du Sahara qui est responsable de la vague de douceur que l'on connait depuis plusieurs semaines. Mais cette fois, l'air est chargé de particules de sable. Selon Atmo Grand Est, qui mesure la qualité de l'air dans notre région, on ne devrait pas dépasser les seuils d'alerte. "Fort heureusement, avec la douceur de ces derniers jours, on n'a pas trop rallumé nos chauffages. Et comme nous sommes pendant les vacances, il y a moins d'activité humaine, et donc moins d'émissions de particules fines. Ces sables vont faire augmenter un peu la concentration en particules, c'est vrai, mais pas au point de dépasser les seuils d'alerte", explique Audrey Deblay-Davoise, ingénieure "études" chez Atmo Grand Est.

Et comme il n'y a pas de pluies prévues ces prochains jours, les particules devraient rester haut dans l'atmosphère. "Une partie retombera au sol, mais pas autant que l'épisode du printemps dernier", précise l'ingénieure. Pour les personnes qui souffrent de difficultés respiratoires, cet épisode n'aura pas de conséquences.

Vous pouvez suivre l'évolution de la qualité de l'air sur le site d'Atmo Grand Est , et l'épisode de sirocco en particulier, sur le site dédié de l'Organisation Météorologique Mondiale (en anglais).