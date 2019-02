Le site pornographique "Jacquie et Michel" partenaire du match de rugby Carcassonne-Biarritz

Club de Pro D2, l’US Carcassonne a annoncé ce jeudi un partenariat avec le site pornographique "Jacquie et Michel" pour le match face à Biarritz le 1er mars prochain pour le compte de la 23e journée au stade Albert Domec.

Merci qui ? Merci Jacquie et Michel... et l'USC ! L'US Carcassonne a annoncé ce jeudi un partenariat avec le site pornographique "Jacquie et Michel" le temps d’un match face à Biarritz lors de la 23e journée de Pro D2 le vendredi 1er mars 2019.

"Image fun et décalée"

"On s'est dit que ça pouvait être un parrainage qui nous permette d'avoir une image fun et décalée", a assumé Christine Menardeau-Planchenault, la directrice générale du club de rugby audois, jointe par France Bleu Pays Basque,

Y a-t-il un risque de dérapage au stade Albert Domec lors de cette collaboration née cet été ? Toujours selon la DG de Carcassonne : "Il ne faut pas imaginer qu'à la mi-temps il va se passer des événements qui vont choquer car ce n'est pas le cas. Il n'y aura pas de rugbymen nus ni de jeunes femmes nues. Il y aura des animations comme pour les autres matches, des opérations, des jeux mais rien de choquant."

Et de préciser : "Une charte est établie avec eux sur ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire" car s'agit de "respecter nos valeurs donc il n'y aura aucune connotation porno ou réservée aux adultes car nous sommes un club familial".

Même si elle concède que "les supporters vont peut-être animer différemment les tribunes mais ce sera leu libre choix".

🙃⎜ Non ce n'est pas une blague



Nous vous le confirmons ! @JacquieMichelX sera le partenaire de la rencontre du 1er mars face au @BOPBweb à Domec 😏



Le communiqué ☛ https://t.co/1QZeXD1ZBA#TeamUSC#jacquieetmichel#USCBOpic.twitter.com/048TdspE70 — US Carcassonne XV (@USCXV) February 7, 2019

Augmenter la fréquentation au stade

Tous les matches de l'USC à domicile sont sponsorisés. Mais cette collaboration qui sort de l’ordinaire a déjà un effet sur l'achat des places dans cette enceinte qui peut accueillir jusqu'à 7.500 spectateurs (et 4.000 en moyenne). Selon Christine Menardeau-Planchenault, "la billetterie s’envole depuis ce matin (jeudi, ndlr) car tout le monde sait ce qu'est l'entreprise 'Jacquie et Michel' et cela crée de l'émulation, un côté un peu décalé Les gens se disent c'est marrant, cela sort du contexte habituel".

Le club assure qu'il n'y aura pas de mention "Jacquie et Michel" sur les maillots de l'US Carcassonne. Contrairement à 2015 quand le site porno avait sponsorisé une équipe de football, la réserve du club belge de Villers-devant-Orval.

En 2015, "Jacquie et Michel" avait sponsorisé la réserve du club de foot de Villers-devant-Orville en Belgique © Maxppp -

