Le sol s'effondre à Auxelles-Haut : un puits minier de 16m de profondeur révélé

Dans la soirée de jeudi, Cindy Petitperrin, habitante du village, était sur sa terrasse quand elle a entendu dans son jardin "un énorme crac. Il y a eu un gros nuage de poussière. Le sol a tremblé". A deux mètres de son carré potager, à l'endroit où elle a l'habitude de faire le barbecue les soirs d'été, le sol s'est écroulé. A la place, apparaît un gouffre de 16 mètres de profondeur, et de 6 mètres de diamètre. L'effondrement a révélé l'existence d'un puits minier nommé le "puits Saint-Nicolas". L'incident n'a pas fait de blessés, la route au dessus du pont reste coupée en attendant le passage d'experts samedi.

Le puits était utilisé par les mineurs au 17e siècle, et exploité par des industriels suisses © Radio France - Wassilla Guittoune

La sécurité du village assurée?

L'effondrement du sol pose la question de la sécurité dans la commune pour Cindy Petitperrin qui ne "veut plus laisser ses enfants jouer dans le jardin. Nous avons cette maison depuis 10 ans, et nous n'étions pas au courant de l'existence de ce puits". De son côté, le maire d'Auxelles-Haut, Arnaud Ziegler, se veut rassurant. L'élu montre les cartes réalisées par les services de l'Etat et qui répertorient tous les zones minières : "On a une montagne gruyère avec des kilomètres de galeries. Donc, dans le village, mais également à Giromagny ou Lepuix, il y a un certain nombre de zones à risque minier fort ou faible. Dès que le risque est moyen ou fort, il y a interdiction de construire. Donc aucune maison n'est construite sur des zones à risque".

Un puits qui date du 17e siècle

Pour comprendre le phénomène survenu jeudi soir , le maire d'Auxelles-Haut, Arnaud Ziegler rappelle l'histoire de la commune : "Avec cet effondrement, c'est le passé du village qui resurgit ou plutôt qui s'effondre" explique amusé, l'élu : "le village a été crée en 1569 à cause des mines. Le puits qui s'est effondré a été repéré comme un puits d'une mine exploitée au 17e siècle qui est la mine Saint-Nicolas. Le puits Saint-Nicolas est situé sur un montagne appelée la Suisse : des industriels bâlois qui ont financé à l'époque l'excavation de plomb argentifère, et ce plomb argentifère partait _à Bâle pour faire de la monnaie_. Ces mines du Moyen-Age ont été à un moment fermées : à l'époque elles ont été bouchées avec de la terre, des cailloux. Et quelques fois, ce qui a été utilisé pour reboucher les mines circule tombe, et on a donc vu le résultat qu'on a pu voir jeudi soir".

Le résultat de l'enquête des experts attendu

Lors de l'incident, une route communale se trouvait au dessus du pont minier. La route n'est pas abîmée mais elle a été condamnée par précaution. Les services de l'Etat étaient présents samedi pour déterminer s'il était possible de l'ouvrir à nouveau à la circulation. Les experts devront aussi tenter d'expliquer pourquoi le sol s'est effondré, peut-être à cause de l’alternance des périodes de sécheresse selon le maire.