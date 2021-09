A bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a capturé des images des villes du bord de Loire. Des photos depuis l'espace de Saint-Nazaire, Nantes, Angers, Orléans, Roanne, et bien évidemment, Tours.

Le spationaute Thomas Pesquet photographie à nouveau Tours et la Loire depuis l'espace

On reconnait aisément la ville de Tours, entre la Loire et le Cher, photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet.

Longer la Loire, non pas à vélo, mais avec les yeux, depuis l'espace ! A bord de la Station spatiale internationale (ISS), Thomas Pesquet nous invite à un voyage photographique dans six villes le long du fleuve royal, de Roanne à Saint-Nazaire. En passant bien évidemment par Tours !

De la cité tourangelle, on distingue notamment la Loire et le Cher encadrant le centre-ville, le pont Wilson prolongeant la rue Nationale et l'avenue de Grammont d'un côté, l'avenue de la Tranchée de l'autre, ou encore la gare en face du Vinci.

Ce n'est pas la première fois que le spationaute photographie la Touraine depuis l'espace. En 2017 et 2020 déjà, Thomas Pesquet avait publié sur son compte Twitter des clichés de Tours, pris lors de sa mission de 196 jours dans l'ISS, entre novembre 2016 et juin 2017. Une publication où il vantait alors la douceur de vie tourangelle.