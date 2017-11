VIDÉO - Le sport qui monte à Rouen, c'est le bike-polo

Sport "underground" selon ses adeptes et "très cool", le bike-polo a le vent en poupe et Rouen est l'une des places fortes en France. Créée il y a près de dix ans maintenant, l'association Rouen Bike Polo se développe et invite tous les curieux à tester cette variante du polo.

Le bike-polo, comme son nom le laisse imaginer, c'est du polo... à vélo ! Ludique, physique, addictif, ce sport, encore confidentiel, demande aussi de l'agilité. Les règles sont simples, le polo se joue à trois contre trois pour un match de dix minutes ou plus en cas d'égalité. Interdiction de mettre le pied à terre et obligation - si possible - de marquer un but à l'aide d'un maillet.

Rouen est une place forte en France. Le club est le plus ancien après Paris et les résultats sont là ! Le vice-champion du monde est d'ailleurs rouennais. Quentin Vallette, 28 ans, a été sacré en octobre dernier avec ses coéquipiers parisiens à Lexington, aux Etats-Unis.

Le rouennais Quentin Vallette, vice-champion du monde de Bike Polo © Radio France - Coralie Moreau

Des titres, le club espère en collectionner bien d'autres en participant aux tournois de plus en plus nombreux en France comme dans le monde entier. C'est d'ailleurs chez nous que la saison va débuter en janvier avec le tournoi de l'Epiphanie au stade Saint-Exupéry à Rouen. 16 équipes internationales sont inscrites.

Aujourd'hui l'association compte une quinzaine d'adhérents et voit arriver des débutants, conquis par ce sport d'équipe à l'ambiance familiale.

"C'est un sport de niche avec un esprit très convivial. IL y a l'entraide, les copains, la rigolage, c'est un cercle vertueux", explique Laura, joueuse depuis un an.

Un sport à tester donc. L'association compte d'ailleurs quatre vélos de prêt pour les initiations. Il n'existe pas de fédération, l'inscription passe par l'adhésion à l'association, aux alentours de 30 euros pour disposer d'une assurance notamment. Renseignement sur la page facebook du club Rouen Bike Polo.