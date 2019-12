Le Stade Brestois fête Noël en avance !

Brest, France

L'esprit de Noël soufflera sur le stade Francis Le Blé, ce samedi. A l'occasion du dernier match à domicile de la saison, le Stade Brestois multiplie les animations de Noël !

Bonnets de Noël, lutins, distribution de chocolats et vin chaud

"Venez en famille et entre amis profiter des animations proposées pour les festivités de Noël, propose le club : animation musicale en avant-match (Foucauld & Arkéa), 6 000 bonnets de Noël offerts (Arkéa & Brittany Ferries), vin chaud offert et dégustation de pain d’épices (Arkéa) et pour tous les gourmands, des chocolats de Noël seront offerts par des lutins dans tout le stade."