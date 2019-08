Le Stade Malherbe va annoncer une nouvelle recrue ce mercredi

Le Stade Malherbe de Caen va-t-il annoncer sa septième recrue ce mercredi ? Les twittos du club caennais vont vous dire oui, assurément. Pourquoi ? Car le SMC vient de publier sur son compte un indice qui n'échappe plus à la vigilance de ses supporters. On vous explique.

Caen, France

Sur son compte Twitter, le Stade Malherbe de Caen a publié ce mercredi matin un GIF (une image animée). Et alors ? Et bien cette publication a été réalisée par le club normand à chaque fois que la signature d'une nouvelle recrue a été officialisée. Et les supporters caennais l'ont bien compris. Ils sont sur le qui-vive, attendent l'annonce avec impatience comme le prouve ces quelques messages (lire ci-dessous). France Bleu Normandie n'est pas en mesure, pour l'instant, de vous annoncer le nom du futur malherbiste mais on vous a compilé les six premières annonces "numériques" des recrues caennaises de l'intersaison.

23 juin : Anthony Gonçalves

Le premier a avoir inauguré le "concept" est le nouveau capitaine des rouge et bleu : Anthony Gonçalves. Le SMC avait publié le matin son GIF avant d'officialiser quelques heures plus tard la signature de l'ancien strasbourgeois.

25 juin : Arnold Isako

27 juin : Pape Djibril Diaw

29 juin : Jessy Pi

10 juillet : Jonathan Rivierez

22 juillet : Anthony Weber