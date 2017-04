Le stand up paddle débarque sur le Doubs

Encore peu répandue en Franche-Comté, la pratique du stand up paddle, en français pagayer debout, se développe dans le Doubs et en particulier près de Besançon. Rencontre à Avanne-Aveney avec le fondateur du groupe Doubs Paddle qui rassemble une douzaine de fondus de la discipline.

Besançon n'est pas encore tout à fait Hawai mais ce n'est pas un poisson d'avril, la pratique du stand up paddle commence à s'y développer. Le stand up paddle ou SUP pour les initiés, c'est cette planche de surf assez stable sur laquelle on se tient debout en se propulsant à l'aide d'une pagaie.

La cinquantaine sportive, le cheveu acier, le regard bleu, Laurent a fondé le groupe Doubs Paddle, qui regroupe pour l'instant une douzaine de pratiquants. Ce qui le séduit dans le paddle ? D'abord, la facilité. "On peut en faire où on veut avant je faisais du windsurf il fallait tout un matériel, là vous avez une pagaie un leash (l'attache pour ne pas perdre la planche, ndlr) et un flotteur. C'est extrêmement facile à manipuler, certains sont gonflables. Et vous pouvez sortir pour une demi-heure comme pour deux heures"", détaille cet enseignant-chercheur de la capitale comtoise. Ensuite, le lâcher prise et la communion avec la nature : "A Besançon, la rivière est magnifique. On trouve des castors, beaucoup d'oiseaux et énormément de poissons. Sur le Doubs, certains endroits sont magiques, vraiment incroyables".

Le paddle ? Lâcher prise et communion avec la nature. Partager le son sur : Copier

Surtout, le paddle avec sa planche de plus de quatre mètres (25 pieds en langage surfer) peut se pratiquer en mode découverte comme en mode sportif tonique. "Vous pouvez travailler le cardio et l'endurance. Ca entretient bien, on travaille surtout les muscles profonds à droite comme à gauche, et la proprioception pour rester en équilibre sur la planche. Ca gaine énormément", raconte ce passionné de courses qui se déplacent une peu partout en France pour y participer. Son rêve ? Lancer une compétition de paddle à Besançon.

Si vous souhaitez vous initiez au paddle, rien de plus simple Laurent vous prête le matériel. Vous pouvez l'appeler au 06 51 24 35 46 ou retrouver en ligne le groupe Doubs Paddle.