Le succès de la crèche de Marius à Althen-des-Paluds

"Je suis tombé amoureux des crèches et des santons comme des petits tombent amoureux des Legos ou des Playmobils", ironise Marius Lancelin. Ce jeune Althénois d'à peine 20 ans est un passionné de l'univers des crèches traditionnelles provençales. Celle exposée à Althen-des-Paluds ce week-end était composée de plus de 500 santons, d'une soixantaine de petits bâtiments et bien sûr agrémentée d'éléments naturels comme de la mousse ou des mattes d'oliviers. Au total son œuvre couvre près de 14 m2 au centre de la salle des fêtes qui accueillait également 11 artisans santonniers pour ce premier salon du santon sur la commune.

Des scènes de la vie quotidienne et des fans

Dans sa crèche rien ne manque : les ramasseurs de courges, les troupeaux qui pâturent, les champs d'oliviers, le village haut perché... Marius raconte n'avoir utilisé que des santons d'environ 7 à 8 cm sauf pour certains animaux présents sur le plateau d'exposition forcément de plus petite taille. Tous les métiers traditionnels sont représentés.

Cette passion lui vaut une certaine célébrité. Alexandre et sa sœur, Christiane, se sont déplacés depuis Avignon spécialement pour voir son travail. "J'ai rencontré Marius lorsqu'il était petit à Pernes-les-Fontaines pour sa première crèche et depuis je l'ai vu grandir, sa collection de santons aussi et surtout son savoir-faire", insiste Alexandre. Ce dernier ne vient pas seulement pour regarder puisqu'il nous confie parfois s'inspirer du travail de Marius pour ses propres réalisations bien plus modestes en taille.

Marius n'est pas prêt de s'arrêter de construire des univers traditionnels miniatures, il propose même plusieurs types de décors : de la Camargue aux ambiances plus boisées de forêts. Le bilan du week-end est très satisfaisant : plus de 400 personnes sont venues admirer son travail de crèchiste.