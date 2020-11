Le succès du pince-nez créé par un Ardennais pour éviter la buée sur les lunettes

Cadre chez Orange dans les Ardennes, Gérald Defoing en avait assez de cette satanée buée qui envahissait les carreaux de ses lunettes à chaque fois qu'il rentrait chez un client ou reprenait le volant de sa voiture. Les porteurs de lunette connaissent bien ce problème depuis que le coronavirus nous impose de porter un masque.

Notre Ardenais a bien tenté les produits anti-buée que l'on applique sur les verres. "Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Dès qu'il pleut, c'est le bazar et il faut en remettre souvent", témoigne Gérald Defoing.

Un pince-nez en impression 3D

Sur internet, il tombe sur des débrouillards qui pincent le masque sur le nez à l'aide d'un trombone ou d'un pansement. Lui qui cherche à tester sa nouvelle imprimante 3D trouve là une idée de projet : créer un pince-nez pour masque.

Le masque se retrouve plaqué sur le visage. L'air est dévié et ne remonte plus le long des narines. Gérald Defoing en imprime une centaine pour sa famille, ses proches, ses collègues et les employés de la crèche fréquentée par ses enfants. Puis il met le modèle à disposition du grand public, librement et gratuitement.

Une forte demande

Le succès est immédiat. La nouvelle est très partagée et plusieurs médias en ligne lui consacre un article.

Débordé par les demandes, Gérald Defoing n'a pas du tout l'intention de lancer une production commerciale à grande échelle. Il a créé un site internet, pince-nez.fr, pour que les personnes intéressées trouvent un maker, c'est-à-dire quelqu'un qui dispose d'une imprimante 3D et se propose de fabriquer des pince-nez.