Le Summer Vibration de Sélestat, premier festival à proposer des urinoirs féminins en France

C'est le premier festival à installer ce type de dispositifs en France : le Summer Vibration de Sélestat, dont les concerts commencent jeudi 24 juillet, propose aux festivalières des urinoirs féminins ! Une innovation présentée comme étant plus confortable, plus hygiénique, et aussi féministe.

Sélestat, France

A côté des toilettes classiques, des cabines avec des portes en préfabriqués, le Summer Vibration de Sélestat propose cette année une alternative aux festivalières : des urinoirs féminins. Quatre blocs rose bonbon ont été installés, ils comprennent chacun trois urinoirs. "Chaque dispositif a une configuration en forme d'hélice de bateau", décrit Elise Renaudet, chargée de la communication. "C'est conçu sans qu'on puisse être vu, ce qui sera visible, ce seront les genoux. Cela a obtenu la médaille du concours Lépine 2019 !"

"En mode pipi derrière les bosquets"

Les utilisatrices montent deux marches, et ensuite... Elles font ce qu'elles ont à faire. "On s'installe, et on fait des squats, plaisante Elise Renaudet. En mode pipi derrière les bosquets." Il n'y a pas de lunette à la propreté douteuse, mais il n'y a pas non plus de chasse d'eau. Ce n'est pas ce qui fait peur à Aurore, bénévole du Summer Vibration Festival, qui dit avoir "hâte de les tester". "Je suis plutôt curieuse d'essayer cela, étrangement !"

Autre avantage présenté par les concepteurs, c'est l'aspect pratique. Apparemment, les utilisatrices y passent trente secondes en moyenne, quand elles mettent trois minutes dans des toilettes classiques. Ce qui réduirait considérablement les temps d'attente.

L'urinoir féminin a obtenu la médaille du concours Lépine 2019. - Lapee.dk

Le directeur de l'association organisatrice Zone51, Laurent Wenger, a également été séduit pour la dimension féministe de ces urinoirs. "Derrière, il y a un symbole : celui de l'égalité. C'est lutter contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination. Il faut que les choses s'actent." Laurent Wenger, qui a fait venir ces urinoirs du Danemark, espère que les retours des festivalières seront positifs. Si c'est le cas, on pourrait bien les revoir trôner l'an prochain sur le site.