Le survivalisme compte de plus en plus d'adeptes dans la Loire

Saint-Étienne, France

Mais d’abord qu’est-ce que c’est qu’un survivaliste ?

L’imagerie populaire américaine a souvent montré des gens surarmés dans des silos antiradiations capables de survivre à n’importe quelle catastrophe, même nucléaire.

La démarche française de ce mouvement est beaucoup plus réaliste et moins catastrophiste. Il s’agit plutôt d’être prévoyant et de se préparer localement à traverser les crises annoncées. Thibault est l’animateur de la page facebook « Réseau survivaliste francophone Loire 42 .

On est plus sur une recherche d'autonomie en fait, pour l'eau, l'électricité , la nourriture pour qu'en cas de problème ça se passe bien pour nous en attendant les professionnels des secours pompiers, hôpitaux, police. On est pas là pour construire des bunkers , mais pour construire des collecteurs de pluie, faire pousser un potager et apprendre à faire un pansement tout seul sans aller embêter les urgences . Thibault

Le contenu du sac a dos de première urgence de Thibault pour faire face aux imprévus - @thibault

A la base, le démarche des survivalistes est souvent individuelle, voire égoïste, mais cette une vision ne satisfait pas Thibault l’animateur de la page facebook « Réseau survivaliste francophone Loire 42 ». Cet engagement qu’il mène depuis plusieurs années est beaucoup plus altruiste qu’il n’y parait.

C'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je suis conscient que nos système sont assez fragiles. Moi je fais çà par amour de mon petit confort personnel, par amour de ma petite famille, j'ai pas envie qu elle ai des ennuis et si elle a des ennuis je veux pour y répondre rapidement et efficacement .Thibault

Des salons sont organisés un peu partout en france pour apprendre les bases du survivalisme © Maxppp - -

Sylvain est lui le gérant de la boutique « Gorane » rue de la Mulatière à Saint Etienne. Une boutique dédiée à ceux qui veulent s’engager dans cette démarche survivaliste et qui propose le matériel, les vivres ou les manuels de survie. Mais il est très clair sur le sujet, avant d’acheter les derniers gadgets à la mode, il vaut mieux commencer par le commencement.