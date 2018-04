Le tambourin 4.0 est né dans l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Un "tambourin mélodique", le nom n'est pas définitif, créé par la société JOGAD'Oc qui offre basse et percussions en un seul instrument. Il a déjà séduit les plus grands et attend les financements pour être accessible à tous

Alès, France

Oubliez tout ce que vous savez sur le tambourin avec cette innovation venue d'Alès. Un "tambourin mélodique", le nom n'est pas définitif. Une manette, un poussoir, deux aimants, une baguette vibrato,… Le système de commandes agit sur la tension de la peau et produit un rendu auditif incroyable. Des sons de basse au timbre de batterie, en passant par des sonorités électroniques, les possibilités musicales sont vastes. Musicien amateur, c'est Guillaume Toutain et sa société JOGAD'OC qui est le père de cette révolution "technologique".

Une basse couplée à une batterie qui tiennent dans la main

Les premiers instruments, fabriqués entièrement à la main, ont séduit les plus grands percussionnistes professionnels: Cyril Atef ayant joué avec Mathieu Chedid, Daniel Bravo du groupe Tryo, Thomas Ostrowiesci jouant régulièrement avec Bernard Lavilliers, Jean Bernard Mondoloni en tournée avec Alan Stivell. Des grands mais les possibilités sonores de ce tambourin 4.0 peuvent aussi attirer le grand public.

La production est pour l'instant artisanale et confidentielle

La rencontre entre Guillaume Toutain et les Centres de recherche d’IMT Mines Alès a ouvert des perspectives d’évolution de l’instrument et d’industrialisation pour le rendre accessible à tous. Les contraintes techniques et mécaniques sont évaluées pour proposer des évolutions optimisant les commandes et la restitution sonore. Des matériaux seront testés pour permettre une fabrication en série de cet instrument innovant tout en restant sur un coût raisonnable.

Le "tambourin 4.0 bientôt accessible au grand public

Le tambourin mélodique a tout pour séduire le grand public. Le tambourin mélodique offre un appréciable gain de place tout en proposant une grande multiplicité de sons. Rangé dans le sac à dos, l’instrument est transportable sans effort et peut être dégainé à tout moment pour jouer tout type de musique, jazz, folk, rock. Il devrait être disponible courant 2019.