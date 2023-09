Le tas de moules, un incontournable de la braderie de Lille

Place Rihour, le tas de moules continue de grandir. Les restaurateurs ont passé tout le week-end à verser de grands seaux de coquilles vides. Le tas ne laisse pas indifférent les passants, surpris de la quantité de moules et de l'odeur ! "Je trouve ça original et c'est sympa de voir qu'il augmente. On est venus ce matin à 8h et il était un peu plus bas", s'amuse Françoise. Comme elle, ils sont nombreux à prendre des photos, certains même des selfies devant le tas de coquilles vides.

ⓘ Publicité

Pour les lillois, c'est un véritable incontournable. "Le tas de moule, c'est une fierté lilloise !", s'exclame Maxime, qui se rend chaque année à la braderie. "Ça représente bien les ch'tis", renchérit Luane. Et même les habitués ne peuvent pas s'empêcher d'immortaliser le tas avec leur téléphone.

Un tas plus petit que l'année dernière ?

Alors que le tas continuait de grandir dimanche après midi, certains passants s'inquiétaient de sa taille. "Je pense qu'il est plus petit que l'année dernière", déclare Christine. Charles lui aussi fait la moue : "je le trouve un petit peu bas. Alors va falloir qu'on fasse un petit peu plus d'efforts ! Mais ça va venir".

Certains ont contribué plus que d'autres à la création de ce tas. "C'est déjà la troisième moule marinière que je mange ! Je pourrais donner plus, mais ça fait déjà trois moules frites, j'ai donné ! Aux autres maintenant !", blague Nicolas. Les coquilles de moules vont continuer à s'entasser jusqu'à la fermeture des restaurants dans la nuit de dimanche à lundi. Elles seront ensuite récoltées par une entreprise et recyclées.