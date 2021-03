Le taureau "le plus sexy et le plus musclé de l'année" est Creusois et s'appelle Némo !

Après sa médaille d'or au salon de l'Agriculture l'an dernier, Némo remporte une autre récompense, humoristique mais tout aussi honorifique : celle de "taureau sexy le plus musclé" de l'année 2021. Ce titre lui a été décerné mercredi 17 mars par Wazoo, un groupe auvergnat de rock rural.

Un corps à faire pâlir le champion du monde de bodybuilding

à lire aussi Un taureau creusois sex-symbol des étables

Derrière les taureaux, valoriser les éleveurs

Wazoo avait lancé un concours sur sa page Facebook. Pas de jaloux : les quatre taureaux en lice ont en fait tous remporté un prix : "le plus apérophile", "le plus people", "le plus cosmopolite" et "le plus musclé" donc pour notre Creusois. Avec "un corps à faire pâlir le champion du monde de bodybuilding", Némo est mis à l'honneur aux côtés de son propriétaire, Aurélien.

Le but du concours n'était d'ailleurs pas de faire une compétition mais de "sourire en cette période covidienne", et de valoriser le métier d'éleveur, "qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur", déplorent les musiciens.