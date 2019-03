Le taxi coursayre pour aller aux courses landaises

Département Landes, France

Un taxi pour la course landaise ! Et un taxi destiné aux jeunes coursayres ! C'est ce que propose depuis le début de la semaine l'association Jeunes Coursayres, créée il y a un an. L'idée, c'est de permettre aux jeunes coursayres qui n'ont pas le permis ou qui ne peuvent pas être véhiculés d'assister aux courses landaises, dans les Landes et au-delà.

Ce taxi gratuit, c'est en fait un groupe facebook qui met en relation jeunes coursayres des Landes et des départements voisins pour organiser du covoiturage. Une façon de rompre l'isolement de certains coursayres et de chouchouter leur porte-monnaie, explique Lucien Laurède, président de l'association Jeunes Coursayres : "Il y a d'abord le problème de ne pas être issu du milieu coursayre et donc de ne pas avoir de membres de la famille, voisins ou amis prochent qui aiment la course landaise et donc qui peuvent amener les jeunes non conducteurs. L'autre problème, c'est le coût que peut entraîner différents trajets, en plus des coûts de trajets de scolarité, la semaine, pour se rendre à Bordeaux, Bayonne ou même Poitiers."

Le groupe Facebook comprend déjà plus de 200 membres. Le taxi Coursayre concerne donc les trajets pour les courses landaises dans les Landes, la Gironde, le Gers, les Pyrénées Atlantiques ou encore le Lot-et-Garonne.