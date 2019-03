Le téléphérique de Brest va devoir changer de câble

Brest, France

Encore quelques soucis pour le téléphérique brestois ! Pour certains riverains, il est trop bruyant. Alors dans quelques semaines, le constructeur va changer le câble de traction. Et c'est vrai : lorsque l'on passe aux abords du téléphérique, on entend ce bruit de fond perdu dans les bruits de la ville. Un bruit sourd, dans les 100 hz.

100 hz, un son qui passe le double vitrage

Ce bruit est émis par le frottement du câble torsadé sur les galets d'entraînement de la machine. Seulement voilà, la caractéristique de ce "bzzz", c'est que c'est un son basse fréquence de 100 hz. Et ce son de basse, les double vitrages ne l'arrêtent pas, contrairement aux autres bruits de la ville.

Deux plaintes de riverains seulement

Il n'y a eu que deux plaintes, explique Victor Antonio, le monsieur téléphérique de la métropole, mais les techniciens, en faisant des mesures, ont été surpris, oui, ce bruit peut gêner, cela d'autant plus que les deux cabines fonctionnent actuellement jusqu’à minuit, et en plus, il y a parfois des travaux de maintenance.

300.000€ le nouveau câble

Comment réduire ces nuisances ? Il suffit de changer le câble. Le câble de nouvelle génération, plus silencieux, sera installé durant les travaux de maintenance annuelle, prévus en mai. Pour 300.000€, mais pour la métropole, il s'agit simplement d’anticiper, car les câbles tracteurs doivent être changés tous les 5 ans.