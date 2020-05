Le télétravail réduit-il ou allonge-t-il le fameux quart d'heure (de retard) toulousain ?

Le confinement lié au coronavirus a changé les habitudes de beaucoup de Toulousains et de Français, qui sont nombreux à télétravailler. Mais le télétravail nous rend-il plus ponctuels... ou au contraire est-ce que le quart d'heure toulousain s'allonge ? Témoignages.

Le télétravail concerne de plus en plus de salariés

Le quart d'heure toulousain est-il mort avec le télétravail ? Vous savez ce fameux quart d'heure de retard et les excuses qui vont avec : "il y avait des bouchons sur le périph", "la ligne A du métro était encore à l'arrêt" etc. Des excuses qui n'étaient plus vraiment valables en temps de confinement.

Plus de ponctualité et d'efficacité ?

Car le coronavirus a clairement bouleversé les habitudes de nombreux Français. Fin 2019, 7% des salariés français pratiquaient le télétravail contre 30% pendant le confinement, selon une étude CSA pour Malakoff Humanis citée par Le Figaro. Et 73% seraient prêts à continuer à télétravailler. Pour certains, l'un des grands avantages du télétravail c'est l'efficacité et la ponctualité. Ainsi, Vincent Garel, président du comité régional du tourisme en Occitanie affirme : "On est chez soi, il n'y a pas de bouchons, on essaie d'être à l'heure. Et puis les réunions sont plus efficaces, moins longues."

Les problèmes techniques

Mais cette vision idyllique oublie certaines réalités : quand les enfants viennent sur les genoux en pleine réunion, ou que la connexion fonctionne mal... Une vidéo réalisée par l'humoriste Hugues Lavigne raconte bien ces situations parfois ubuesques.

Pierre, qui manage une équipe d'éducateurs, assure que beaucoup de salariés sont en retard car ils ne maîtrisent pas les outils comme Zoom ou Teams. "Un jour une salariée me demande de l'aider, il était 10h10, elle avait réunion à 10h. J'ai fini par lui laisser mon bureau et mon PC. Mais les retards sont plus liés à des difficultés avec l'outil qu'à la ponctualité des gens", détaille-t-il.

Les difficultés avec les outils sont d'ailleurs pointées par les syndicats comme la CFDT, la CGT ou la CFTC qui réclament l'organisation d'une négociation sur le sujet, car la dernière date de... 2005 !