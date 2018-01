Le nouveau logo de l'office de tourisme de Vauvert et de petite Camargue ne comporte pas de taureau. Au delà du choix en lui-même, ce sont les arguments avancés qui avaient déclenché la polémique.

Vauvert, France

Le taureau est roi en Camargue et pas question d'y toucher ! Même avec des mots.

Un simple logo, celui de l'office de tourisme de Petite Camargue, a déclenché une incroyable polémique sur les réseaux sociaux. Ce logo représente un cheval et un héron, animaux eux aussi emblématiques du territoire, mais pas de taureau.

Au delà du choix, c'est surtout l'explication donnée par l'agence de communication qui à provoqué la colère des Camarguais. Elle laissait entendre que la présence d'un taureau sur le logo pourrait rebuter certains touristes !

Face à la vague de protestations, les élus ont été obligés de faire publiquement leur mea-culpa et de rappeler leur attachement au taureau.

Même si le logo ne sera pas modifié, il n'était pas question de laisser passer de tels arguments pour expliquer l'absence de taureau souligne de son côté l'union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense des traditions.

Finalement, les discussions ont permis d'apaiser les tensions, mais, en Camargue, on parle forcément du taureau et même encore plus quand il est absent.