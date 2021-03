Le temps d'un match, une société de débouchage de WC, présente en Mayenne, partenaire des Bleus

Les Bleus sponsorisés exceptionnellement par une entreprise loin, très très loin du domaine sportif. La société "La Compagnie des Déboucheurs", présente chez nous en Mayenne, spécialisée dans le débouchage des canalisations, s'offre une sacrée promo en achetant des emplacements autour du terrain de Sarajevo où l'équipe de France de foot affrontera mercredi soir la Bosnie, dans le cadre des qualifications au Mondial-2022.

Charles Coeudevez, le représentant en Mayenne, de la jeune société de débouchage - Compagnie des Déboucheurs - DR

Dans notre département, c'est Charles Coeudevez, à lui tout seul, qui représente cette jeune entreprise, une cinquantaine de franchises dans le pays. Du matin au soir, il débouche, dans tous les coins de la Mayenne.

Evidemment, ce coup de projecteur inespéré va lui permettre de gagner en notoriété : "l'entreprise a décidé de faire un clin d'oeil en prenant tous les encarts publicitaires autour du terrain, sous forme de panneaux lumineux. On pourra voir notre logo autour de nos Bleus. Nous sommes une jeune société, ça fait 6 ans qu'elle existe et donc avoir une aussi belle visibilité c'est extraordinaire. On s'est fait plaisir".

Charles Coeudevez est patron et employé de "La Compagnie des Déboucheurs" en Mayenne. Il espère pouvoir embaucher un salarié dans les prochains mois : "la crise sanitaire est arrivé au moment où je lançais l'entreprise. Maintenant, on commence à être connu".