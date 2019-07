Le Top 10 des expressions en breton à connaître pour les vacances !

Quimper, France

Kouign-amann

Littéralement "gâteau-beurre" : tout est dans le nom. On vous précise juste qu'il y a du sucre en plus du beurre, on ne va pas se laisser abattre non plus!

Gwenn ha du

C'est le drapeau breton. Pour traduire, un indice : regardez les couleurs! "Gwenn ha du" signifie "Blanc et noir".

Mignon

Ça veut dire "copain", et c'est devenu une expression affectueuse, on peut par exemple vous demander au comptoir "Qu'est ce que tu bois Mignon?"

Yec'hed mat

Tant que vous êtes au bar, autant trinquer ! "Yec'hed mat" veut dire "Bonne santé!"

Ribin

Quand le GPS a perdu la tête ! Les "ribinoù", ce sont les petites routes ! (On prononce "ribine)

Enez Sun

C'est le nom du bateau qui peut vous emmener vers l'Ile de Sein. Tiens d'ailleurs tant qu'on y est, "Enez eussa" ça veut dire Ile de Ouessant

Plijadur !

"Plaisir", ça peut être une exclamation, pour dire que vous profitez du moment !

Ma doue !

Se prononce "ma doué", ce qui signifie "Mon dieu", vous avez aussi la variante «Ma doue beniget !» si vous êtes vraiment vraiment choqué !

Mar plij

Parce-que vous êtes poli, et que ça veut dire s'il vous plait ! Ajoutez "Trugarez" (Merci) à la fin et vous serez le gendre idéal.

Kenavo

Attention au piège : ça veut bien dire "au-revoir". Donc évitez de le dire en arrivant quelque-part (c'est un grand classique!).