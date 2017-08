Le Top 5 des trucs à savoir pour ne pas être largué au Festival Interceltique de Lorient

France Bleu a décidé de vous donner un petit coup de pouce pour avoir la classe dans les rues de Lorient pendant le Festival Interceltique, du 4 au 13 août. Avec un petit lexique de terme à connaitre!

Un bagad, des bagadoù : au festival Interceltique vous verrez de nombreuses formations de musique bretonne. Et au pluriel, on ne dit pas Bagad, mais Bagadoù, bon à savoir pour le défilé ! Attention, la règle de la langue bretonne s'applique par contre communément en français aussi et après un chiffre on ne met pas le pluriel à bagad. Par exemple : "lors du défilé des bagadoù, il y a trois bagad qui m'ont vachement plu !" Un autre tuyau au passage, le pluriel s’applique aussi à « Fest-noz » on dit donc « Festoù-noz »

La différence entre Cornemuse et Binioù ? Un biniou peut en cacher un autre… En effet, si vous regardez bien, il y a deux tailles de binioù… Les binioù bretons, qui sont petits et avec un seul bourdon, et les grandes cornemuses écossaises qui elles sont bien pourvu d'une plus grande poche de trois bourdons. Donc le binioù c'est la cornemuse bretonne et le binioù braz c'est la cornemuse écossaise. De quoi vous éviter d’avoir le bourdon, si vous ne saviez pas !

On ne dit pas musiciens mais sonneurs. Sonneur vient du breton "soner" qui veut dire musicien. Par habitude, on appelle maintenant "sonneurs", les musiciens de musique populaire bretonne, par exemple de la bombarde, du binioù kozh ou de la clarinette bretonne « treujenn-gaol ». D'ailleurs, le "chef-d'orchestre" du bagad est un "Penn-Soner". Dans un bagad, il y a généralement des taboulinerien (joueurs de caisses claires), des talabarderien (joueurs de bombarde), et des biniaouerien (joueurs de cornemuse ou de biniou).

Qu'est ce qu'une Kerlenn? Vous verrez défiler la Kerlenn Pondi, celle de Pontivy, on ne parle pas alors de Bagad ou de Cercle, car les deux sont réunis dans une même entité, une "Kerlenn".

Mais pourquoi le bagad de Lann Bihoue défile-t'il toujours en premier ? C'est une tradition. Après, les drapeaux, les sonneurs aux pompons rouges sont toujours les premiers à affronter l'asphalte le dimanche matin du grand défilé. Tout d'abord, pour une raison historique et géographique. Le bagad Lann Bihoue est reconnu comme le local de l'étape. Cela permet aussi aux sonneurs de redescendre le défilé et de rejoindre leur bagad d'origine respectif tout au long du défilé.