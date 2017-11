Le Touquet : la montre d'Albert de Monaco vendue aux enchères

L'Ecole parentale pour enfants autistes du Montreuillois organise vendredi soir la vente aux enchères d'une montre offerte par le prince Albert II de Monaco. Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association qui fête ses quatre ans d'existence.

En septembre 2015, le prince Albert II de Monaco inaugurait au Touquet la "promenade des princes de Monaco". A cette occasion, il avait rencontré les membres de l'Ecole parentale pour enfants autistes du Montreuillois, qui accueille de jeunes autistes après l'école pour développer leur autonomie. Une cause à laquelle on est sensible sur le rocher puisque l'épouse d'Albert, Charlène, est elle-même présidente de l'association "Monaco contre l'autisme".

Mise à prix à 1 000 euros

Deux ans plus tard, Albert de Monaco a décidé de faire un cadeau à l'association nordiste : une de ses montres, de la marque suisse IWC, bleue marine avec un élégant liseré orange. Un objet de luxe qui est donc vendu aux enchères vendredi soir à 17h salle des Quatre Saisons au Touquet. La montre est mise à prix à 1 000 euros.

Grâce à l'argent récolté, l'Ecole parentale pourra accueillir cinq nouveaux enfants qui patientent pour l'instant sur la liste d'attente, faute de moyens pour recruter de nouveaux psychologues.