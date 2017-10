Le Tours FC va tenter de stopper l'hémorragie à Valenciennes

Le Tours FC à la relance ce vendredi soir après une trêve internationale qui aura on l'espère pu freiner un peu l'hémorragie. Ce déplacement à Valenciennes doit leur permettre de se relancer pour enclencher enfin une dynamique, sans quoi la fin de saison risque d'être longue.

La trêve internationale a permis aux tourangeaux de couper un peu après une série catastrophique depuis le début de saison. Petit rappel : Tours est bon dernier après 10 journées, aucune victoire et seulement 2 petits points dans la poche. Il faut donc gagner pour lancer enfin la saison, pourquoi pas dès ce soir à Valenciennes à 20h ? Les nordistes sont 11èmes et connait des remous en interne, un nouveau coach devrait être nommé ce weekend.

On s'est parlé, on sait comment gagner des matchs et repartir de l'avant

Le jeune attaquant Romain Bayard assure qu'il n'y a pas encore le feu. "On n'a pas 20 points de retard sur le premier non-relégable, rien n'est foutu. Il suffirait d'une série". Oui mais voilà, une série passerait d'abord par ce premier succès qui les fuit depuis le début du championnat. "On s'est parlé, on sait comment gagner des matchs et repartir de l'avant. Cela reste entre nous, dans le vestiaire." Impossible d'avoir la primeur de cette recette miracle, il faudra donc attendre ce match face à Valenciennes pour voir un Tours FC conquérant, c'est en tout cas la promesse de Romain Bayard.