Le tout premier festival de sosies du Béarn en préparation à Hagetaubin

Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Renaud, Eli Kakou et Nicolas Sarkozy de retour et réunis sur scène : c'est une partie du programme que réserve le premier festival de sosies des Pyrénées-Atlantiques , organisé le samedi 6 mai prochain en Béarn à Hagetaubin. Une soirée de fête, de sketchs et de concert avec une dizaine de sosies de personnalités présents.

"Je suis transcendé, quand je suis sur scène il est en moi"

A l'origine de cet événement, il y a Thierry Lafargue, ou plutôt "Gainsb" comme il se fait appeler sur scène. Ce Béarnais est lui aussi un sosie, celui de Serge Gainsbourg. Ce ex-employé de banque, 65 ans, habitant de Morlanne, est sosie depuis qu'il a pris sa retraite il y a 7 ans. Une passion mordante qui l'a pris progressivement : "je ne connaissais pas Serge Gainsbourg, je l'ai découvert à 30 ans. Je suis allé le voir à Saint-Jean-de-Luz et ce jour-là, j'ai été transcendé. Ca a été pour moi une révélation, donc à chaque fois qu'il y avait un événement, une communion, un repas de quartier, je me grimais en Gainsbourg, et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure. Et depuis je suis transcendé, quand je suis sur scène il est en moi".

Une passion qui passe aussi par la collection, puisque Thierry accumule depuis des années des photos, des affiches, des pièces rares aussi comme les chaussures Repettos que Serge Gainsbourg aurait portées au Casino de Paris, un agenda datant de 1969 et lui ayant appartenu, un billet de 500 francs dédicacé entre autres. Thierry a aussi toujours près de lui une paire de lunettes noires et un paquet de Gitanes. Mais selon lui, tout ne passe pas dans l'imitation : "un bon sosie c'est quelqu'un qui révèle l'artiste sur le plan vocal et sur la gestuelle, qui le restitue, mais qui n'essaie pas de le restituer, qui donne envie aux gens".

Thierry Lafargue, alias "Gainsb" dans son bureau chez lui à Morlanne © Radio France - Flore Catala

Des dizaines de spectateurs attendus au festival

Pour ça, Thierry s'entraîne avec un coach vocal. Il travaille les intonations, les postures aussi, pour être au plus près du vrai artiste puisque que c'est ça qui selon lui plaît au public. L'idée du festival, c'est de partager sa passion avec eux, mais aussi avec d'autres sosies, de créer une "communion" dit-il. A un mois de l'événement, des dizaines de places ont déjà été vendues, et Thierry espère pouvoir remplir la salle des fêtes d'Hagetaubin et accueillir au moins 300 personnes.