VIDÉO - Le tracteur d'En Avant de Guingamp en route vers la finale de la coupe de la Ligue !

Un tracteur aux couleurs de l'En Avant de Guingamp et deux fan-trucks ont pris ce lundi la route direction Lille où se déroulera la finale de la coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. C'est l'opération Breizh Ch'ti Kalon tour.

Guingamp, France

"C’est l’esprit d’En Avant, convivial et familial", s’enthousiasme Gaël, supporter de Guingamp venu voir passer le tracteur et les deux camionnettes à Lamballe dans les Côtes d'Armor ce lundi.

Le tracteur rouge et noir avec deux ballons accrochés à l’avant ne passe pas inaperçu

C'est parti pour le périple du tracteur et Fan-trucks d'En Avant vers Lille où se déroulera samedi la finale de la Coupe de la Ligue. Avec chaque jour une étape chez un supporter actionnaire (Kalon) du club ! C'est le Breizh Ch'ti Jalon tour ! #EAGRCSA#EAGuingamppic.twitter.com/jLqsmJb7HS — FB Armorique (@bleuarmorique) March 25, 2019

Le périple de 800 km entre Guingamp et Lille à 50 km/h est jalonné d’étapes. "On a tracé cette route en fonction des Kalon présents tout au long du trajet", explique Arnaud Salliou le directeur marketing du club. Les Kalon sont les supporters actionnaires du club. Il y aura notamment un arrêt à Berck dans le Pas-de-Calais chez une femme âgée de 92 ans supportrice de Guingamp depuis près de 50 ans mais qui n’est jamais venue à Guingamp, "on va s’arrêter jeudi chez elle pour partager un café", précise Arnaud Salliou.

Le tracteur et les deux camionnettes arriveront sur le parvis du stade Pierre Mauroy samedi.

Deux camionnettes accompagnent le tracteur de l'En Avant de Guingamp sur la route de Lille © Radio France - Johan Moison

Les camionnettes aux couleurs de l'En Avant de Guingamp © Radio France - Johan Moison

La finale de la coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp débute samedi à 21h au stade Pierre Mauroy.