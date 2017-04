Le tracteur d'un viticulteur de Montagnac flashé à 150 km/h en Belgique

Drôle de surprise pour Rémi Gervais. Le viticulteur installé à Montagnac (Hérault) a reçu un PV pour excès de vitesse. Son tracteur a été flashé à 150 km/h en Belgique. Problème, il n'y a jamais mis les pieds.

Rémi Gervais se souviendra longtemps de ce vendredi au moment de relever le courrier. Le viticulteur basé à Montagnac a reçu dans sa boite aux lettres un PV pour un excès de vitesse. Rien d'étonnant à ce stade de l'histoire. Sauf que le courrier provient de Belgique pour un excès de vitesse à 150 km/h au lieu de 120. C'est en fait le vieux tracteur du viticulteur qui a été flashé à Namur.

"Je ne suis jamais allé en Belgique", explique Rémi Gervais. Le jeune viticulteur ne comprend pas la situation mais évoque cette histoire avec le sourire : "à fond mon tracteur peut aller jusqu'à 30 km/heure pas plus". Rémi Gervais a rapidement pris contact avec la police belge pour expliquer le problème et envoyer les justificatif avec photos à l'appui pour prouver sa bonne foi.

"Mon tracteur peut aller jusqu'à 30 km/h à fond en descente"

En tout cas, l'histoire fait beaucoup rire dans l'entourage du viticulteur. "Je pensais avoir plus de chance de gagner au loto", ironise Rémi Gervais qui espère boucler le dossier le plus vite possible. Il se serait fait usurper ses plaques d'immatriculation. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment.

