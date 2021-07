Trail des Passerelles Monteynard : Nicolas Martin et Thomas Cardin, qualifiés pour les Mondiaux en Thaïlande

Ce week-end a eu lieu la 10e édition du TPM, le Trail des Passerelles du Monteynard, entre Matheysine et Trièves. Cette épreuve populaire est qualificative, pour la première fois, pour les championnats du monde de trail et de course en montagne qui se dérouleront en novembre prochain en Thaïlande

4500 participants, venus de toute la France mais aussi de 10 pays, se sont inscrits pour ces deux jours de course, dans un environnement grandiose, entre Matheysine et Trièves, avec en fond, le bleu du lac du Monteynard et ses deux passerelles himalayennes qui surplombent le Drac et l'Ebron. Une course organisée par Idée Alpe et ses 500 bénévoles et parrainée par le local de l'étape, le vice-champion du monde 2016, Nicolas Martin.

Maratrail et Grande Course, qualificatives pour les Mondiaux en Thailande

Aujourd'hui, place aux choses sérieuses avec le Maratrail (42,5 kilomètres et 2600 mètres de dénivelé positif) et la Grande Course (65 kilomètres et 3300 mètres de dénivelé positif), deux épreuves qualificatives pour les tout premiers championnats du monde de trail et de course en montagne qui auront lieu du 11 au 14 novembre en Thaïlande.

1500 coureurs ont pris le départ ce matin de ces deux courses reines du TPM, avec à l'arrivée, seulement 8 tickets pour les Mondiaux au final.

L'une des deux passerelles himalayennes © Radio France - Véronique Pueyo

Deux isérois vainqueurs des deux courses reines du TPM

Au départ, ce matin, il y avait du beau monde, même si quelques grands noms de la discipline manquaient à l'appel, engagés ailleurs. Pour la Grande Course, se sont alignés le Savoyard Ludovic Pommeret qui avait gagné l'UTMB en 2016, Thibaut Garrivier, vainqueur de la transvulcania en 2019 ou encore Mathilde Sagnes.

Le champion de France de trail, l'isérois Thomas Cardin, faisait, lui, figure de favori pour le Maratrail.

Et après plusieurs heures d'efforts, ce sont donc deux isérois qui remportent chacune des deux courses. Nicolas Martin, vice champion du monde 2016, gagne la Grande Course en 5h50'36" et Thomas Cardin, champion de France en titre, le Maratrail, en 3h28'55". Ils sont tous les deux qualifiés pour les championnats du monde en Thaïlande.