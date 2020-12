Le train Paris - Cherbourg oublie de s'arrêter en gare d'Evreux

Un oubli un peu ennuyant pour les voyageurs. Le conducteur du dernier train de la journée sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, qui passe par Evreux, a oublié de s'arrêter dans l'Eure, mardi 29 décembre !

C'est une information révélée par nos confrères de France 3 qui a pu nous être confirmée. Ce train, tard en soirée, car le dernier au départ de Paris, ne s'est pas arrêté en gare d'Evreux. Au lieu de freiner, il a continué sur sa lancée, comme si de rien n'était, au grand dam des voyageurs qui s'étaient levés pour sortir.

Problème, le train ne peut pas s'arrêter exceptionnellement dans les gares suivantes, celle de Serquigny et de Bernay, car il n'y a plus d'agents SNCF présents à cette heure-là. Les voyageurs doivent descendre en gare de Lisieux. Ils ont été pris en charge par la SNCF et ramenés en autocar jusqu'à Evreux, avec un certain retard.

Pierre Dumont, président de l'association des usagers de la ligne Paris Caen Cherbourg parle d'un "événement très rare et malheureux, probablement du à une erreur humaine", tout en soulignant le fait que les voyageurs ont été "plutôt bien pris en charge".