Le travail d'orfèvre de Jean-Claude, qui a reproduit son village en miniature dans l'Yonne

A Mézilles, petite commune de 600 habitants en Puisaye, Jean-Claude Obert a décidé de reproduire quasiment à l'identique son village. Son travail est exposé à l'église, pendant les fêtes.

Tout commence en 2009. Jean-Claude Obert, retraité, décide de fabriquer une crèche miniature une église, à l'image de celle de Mézilles. Puis, au fil des années, son projet prend de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est tout le centre de la commune qu'il a reproduit.

"J'ai même fait le caniche de l'abbé"

"Ici il y a l'épicerie, le bar le Bacchus, la coiffeuse...", énumère-t-il. "Et les maisons d'habitation qui existent vraiment, elles sont juste en face de là où vous êtes garée !"

Tout est à sa place, comme dans la vraie vie. Les Mézillois sont conquis. "On reconnaît le lavoir, le gué..." s'étonne une riveraine. "Il y a même l'ancien restaurant de La mare aux fées. C'est assez extraordinaire !"

Le centre-bourg de Mézilles © Radio France - Lisa Guyenne

C'est vrai que le travail de Jean-Claude est bluffant de réalisme, au détail près. "Il a même reproduit les intérieurs des commerces", note Marie-France, son épouse. "Dans l'épicerie, il a fait les présentoirs, les fruits et légumes..."

"L'abbé de Mézilles ne se sépare jamais de son petit chien. Alors j'ai décidé de le faire, lui aussi !" ajoute Jean-Claude. Et il est bien là, du haut de ses trois ou quatre centimètres, sur le parvis du monument, aux côtés de son maître version miniature.

Un artiste autodidacte

On a du mal à le croire, et pourtant, Jean-Claude n'a pas de grande expérience dans le modélisme. "Je n'ai aucune formation, ni dans les maquettes, ni en dessin... Je suis ancien chef de travaux, donc j'ai juste quelques notions de perspective."

Tout ce travail, assure-t-il, il l'a fait à l'instinct : "J'ai travaillé à partir de photos des lieux, et puis je me promenais avec mon crayon et mon calepin, je dessinais les devantures et les habitations, et je les reproduisais une fois à la maison".

Tout a été construit en matériaux de récup'

Quant aux matériaux utilisés, c'est surtout du système D : "J'ai utilisé du carton et du polystyrène découpé au cutter. Les grilles, ce sont des cure-dents, les gouttières des piques de barbecue... J'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main : des boîtes de camembert, et même des emballages de Ferrero", sourit-il. "Il y a juste les personnages que j'ai achetés."

Et Jean-Claude fourmille encore d'idées. Pour l'an prochain, il rêverait de pouvoir animer son "mini Mézilles".

"Je partais avec mon crayon et mon calepin..." : le reportage de France Bleu Auxerre à Mézilles Copier

La maquette est visible à l'église de Mézilles, pendant toute la période des fêtes, jusqu'à la mi-janvier.