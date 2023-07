Le tremplin olympique d'Autrans-Méaudre enfin rénové, pour la plus grande joie des pratiquants de saut à ski

Le tremplin d'Autrans-Méaudre-en-Vercors n'avait pas été rénové depuis plus de 30 ans et ce coup de neuf était nécessaire. Nils Gouy est entraineur du comité sport et neige du Dauphiné. Il s'occupe de la section saut à ski et combiné nordique. Il est ravi de cette rénovation : "D'avoir des infrastructures toutes neuves, cela va nous permettre de bien travailler et de former des jeunes compétitifs. On a besoin d'un tremplin aux normes pour organiser des compétitions nationales et internationales. On vient de toute la France pour s'entrainer ici. En ce moment, par exemple, il y a des jeunes vosgiens qui sautent, comme vous pouvez le voir !"

Jacques Gaillard connait par coeur le tremplin d'Autrans-Méaudre, pour y avoir sauté et y avoir entrainé de nombreux athlètes © Radio France - Véronique Pueyo

Une rénovation de près de 500 000 euros

Jacques Guillard, figure du saut à ski et du combiné nordique sur le plateau du Vercors, a été notamment entraineur national et c'est avec lui que, lors des JO de 1992, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume ont décroché l'or et l'argent. Autant dire qu'il connait son affaire. "Maintenant on a un super stade, avec ce tremplin de 64 mètres qui peut fonctionner été comme hiver. Il y a à côté des tremplins écoles de 10 et 25 mètres et puis cette remontée mécaniques qui aide les skieurs à gagner très vite le site de saut." explique-t-il "La dernière rénovation datait de 1989, donc il était temps, ca devenait presque dangereux. Mais la rénovation a été très bien faite, car tout doit être fait au centimètre près ! Le pôle espoir est basé au lycée de Villard-de-Lans, donc maintenant ces jeunes ont tout ce qu'il faut pour performer et on espère qu'on va "sortir" les champions de demain !"

Le tremplin olympique, l'ADN d'Autrans-Méaudre

Le maire d'Autrans-Méaudre-en-Vercors, Hubert Arnaud, est lui aussi aux anges : "Le saut à ski c'est notre ADN, ce tremplin fait partie de notre patrimoine et quand Jacques Gaillard est venu me voir pour me dire qu'il fallait rénover, on n'a pas hésité. Le Département et la Région ont répondu présent, mais je regrette que l'Agence Nationale du Sport ne nous ait pas donné un petit coup de pouce. Car des stades comme le nôtre, ca se compte sur les doits d'une main, en France. la rénovation a coûté près de 500 000 euros"

Pour fêter l'évènement, ce samedi 22 juillet, dès 14heures, il y aura une course de skis roues dans le village d'Autrans, puis à partir de 16 heures, entrainement et compétition de saut à ski. Un spectacle gratuit et sans nul doute impressionnant !