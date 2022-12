Le trésor d'un ancien magasin de cycles est à vendre à Saint-Brieuc

Bien qu'un peu défranchie, la devanture du magasin de cycles Gilbert Métayer est encore visible rue de la Corderie à Saint-Brieuc.

Le magasin est resté ouvert pendant 30 ans à Saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

La boutique ouverte en 1975 était une institution et, surtout, Gilbert, le propriétaire, un marchand de cycles reconnu et passionné. Tellement passionné que lorsqu'il cesse son activité en 2005, il conserve son stock. "Une seule fois, un collectionneur est venu de Bordeaux avec un camion pour prendre du matériel. Après son passage, mon mari a été malade pendant 15 jours", se remémore Maryvonne, la veuve de Gilbert Métayer. Depuis, personne n'a touché au trésor de Gilbert.

Une centaine de cadres de vélos, des guidons, des freins, plus de 500 jantes, des paires de chaussures, des pneus... Le stock est entreposé dans un lieu tenu secret. "Gilbert m'avait fait découvrir ça il y a deux ans. A l'époque, on s'était dit qu'on organiserait une espèce de braderie monstre. Malheureusement, il est parti avant. Je me dois le faire aujourd'hui", raconte Joël Blévin, son beau-frère, ancien coureur cycliste professionnel. Les articles sont visibles depuis ce lundi 19 décembre sur le site de l'association SportBreizh .

Du matériel haut de gamme

"Je me suis renseigné à droite, à gauche pour établir les prix. Les cadres valent entre 100 et 500 euros, ça reste plus que raisonnable par rapport à la valeur initiale", détaille Joël Blévin. "Il y a des vélos avec lesquels roulaient Jalabert ici. C'est du matériel haut de gamme de vélo de course d'il y a 20 ans".

On trouve aussi des maillots vintage. Si vous aimez le vélo vous devriez trouver vote bonheur.