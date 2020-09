Le tribunal administratif de Rouen suspend l'arrêté d'abattage de 1430 renards en Seine-Maritime

Les 4 associations qui ont engagé ce recours en urgence sont soulagées. Ce vendredi, le juge des référés a suspendu l'arrêté préfectoral autorisant l'abattage de 1430 renards en Seine-Maritime. Un arrêté qui autorisait les lieutenants de louveterie à chasser l'animal, de jour comme de nuit, entre le 15 juillet et 31 décembre 2020. Une première victoire pour les associations qui ont également intenté une action en justice pour faire annuler cet arrêté. L'audience n'aura lieu que l'année prochaine, mais en attendant, la suspension de cet arrêté va sauver les 1430 renards visés par le texte. "C'est une excellente nouvelle" se réjouit Christophe Coret, le président de l'AVES, l'une des associations requérantes. "Plusieurs arrêtés similaires sont régulièrement annulés en France, mais la décision tombe souvent après la campagne d'abattage des animaux". Cette année, les battues administratives n'auront pas lieu. Quelques 150 personnes s'étaient rassemblées ce mercredi après-midi devant le tribunal administratif pour défendre le sort du renard, accusé de propager des maladies et de piller les poulaillers selon les arguments de la DDTM, la direction départementales des territoires et de la mer.

Par ailleurs, une autre audience avait lieu ce matin au tribunal administratif de Rouen, concernant une demande d'annulation d'un arrêté similaire de 2019, dans l'Eure. Le rapporteur public a conclu à l'annulation de l'arrêté, considérant que l'ampleur des dommages observés sur les volailles domestiques et sur la population de perdrix grise ne justifiaient pas de procéder à une destruction supplémentaire, puisque le renard fait déjà l'objet d'un plan de chasse. Décision dans quinze jours.