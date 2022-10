Le trophée du Ballon d'Or présenté à des détenus de Fleury-Mérogis

Le 17 octobre, les noms des nouveaux Ballons d'Or seront dévoilés. On saura qui succède à Lionel Messi et Alexia Putellas. En attendant que le trophée soit remis entre les mains des vainqueurs, le Ballon d'Or a été présenté à quelques chanceux. Des patients d'un hôpital à Auxerre ont pu l'approcher , tout comme des détenus du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne et le 4 octobre, c'était au tour de détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en Essonne.

ⓘ Publicité

Tout est organisé par France Football, le magazine qui a créé ce trophée en 1956. Voir en vrai ce trophée, c'est un privilège car la cérémonie se déroule sans public. France Football a donc décidé de partager cela avec plus de monde, en particulier avec ceux qu'on ne va pas souvent voir et c'était en effet un immense plaisir pour les détenus de Fleury-Mérogis.

Le rédacteur en chef de France Football a été longuement interrogé sur le nom du vainqueur, qu'il connait, mais il n'a rien dévoilé. - Baptiste Paquot / L'Equipe

Le trophée a notamment été placé au milieu d'un terrain de foot, dans une cour de la maison d'arrêt, pour permettre aux détenus des bâtiments tout autour d'en profiter. Quelques privilégiés ont aussi pu être pris en photo avec le Ballon d'Or. Un cliché que Staël par exemple va très précieusement garder.

Le football, c'est un exutoire en prison

"Ça fait vibrer ! Le Ballon d'or, c'est quelque chose qui fait trembler les cœurs. Même là, j'en parle et je le regarde car le football a une grande place dans ma vie", décrit le jeune homme.

Le football est important pour lui et les autres détenus, y compris en détention. "C'est un exutoire, ça nous permet de passer le temps et en prison, quand on est 22 heures sur 24 en cellule, ce n'est pas négligeable", explique Enzo.

Une aide à la réinsertion

Le football et le sport en général, ce sont aussi des valeurs d'après Gabriel. "Pour intégrer le sport, il faut avoir un comportement irréprochable. Même ici en prison, si on veut jouer au foot, il faut qu'on reste vraiment sérieux et ça va nous aider, obligatoirement, pour la sortie", estime ce détenu. En attendant, il va devoir suivre la cérémonie du Ballon d'Or depuis sa cellule et il espère, comme beaucoup de détenus ici, que Karim Benzema sera le vainqueur.