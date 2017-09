Le trophée régional du meilleur pizzaïolo organisé à Ardentes dans l'Indre

Une vingtaine de pizzaïolos était réunie toute la journée à Ardentes dans l'Indre lundi 25 septembre pour le concours du meilleur pizzaïolo de la région Centre-Val de Loire.

La deuxième manche qualificative à la Coupe de France du meilleur pizzaïolo se tenait ce lundi 25 septembre dans l’Indre à la Pizzéria La Toscana, au 5 rue de la gare à Ardentes. Dix-huit candidats venus de toute la France étaient en compétition, dont trois berrichons. Objectif : finir dans les trois premiers et ainsi décrocher son ticket pour la Coupe de France en 2019 à Lyon.

Des pizzas à base de produits locaux

Le berruyer Olivier Mazzadi présentera sa pizza au homard les 3 et 4 octobre aux Mondiaux de la Pizza à Rome. Précisons que le homard n'a pas été pêché dans la région... © Radio France - Jonathan Landais

Jean-Michel Allainguillaume, originaire de Plérin dans les Côtes-d’Armor est venu présenter une pizza à base de beuchelle de Touraine. "C’est un vol-au-vent avec des ris de veau, des morilles et des rognons, une crème de champignons et j’ai mis de la mâche puisque je n’ai pas trouvé de cresson". Alexandre Mazet a fait le déplacement depuis Aubenas en Ardèche. Il raconte au micro de France Bleu Berry sa recette de pizza à base d'andouillette et de girolles.

"Je suis parti sur une duxelles de girolles" (un pizzaïolo venu d'Ardèche) Copier

L'un des critères de ce concours consiste à incorporer dans la garniture des produits emblématiques du terroir régional. "Certains ont découvert le Valençay, le fromage de chèvre mais ça peut être l’andouillette, les rillons de Tours ou la carpe de Brenne pour remplacer le saumon fumé", explique Christian Dupouy, le patron de La Toscana à Ardentes. Son restaurant accueille la compétition pour la première fois : jusqu'ici la région Centre Val de Loire n'était pas représentée.

Andouillette, Sainte Maure de Touraine et pétales de mozzarella : la pizza de Christian Margheriti, autre candidat venu de Lyon. © Radio France - Jonathan Landais

Pourquoi Ardentes ? "ça s'est fait par l'intermédiaire de la fédération des pizzaïolos de France qui a jugé que j'étais installé à un endroit stratégique et que j'étais un professionnel assez qualifié". Christian Dupouy a terminé troisième aux championnats de France de pizza en distributeur à Paris 2016. Il possède trois distributeurs dans l’Indre (Ardentes, Saint-Août et Déols). Son distributeur d’Ardentes a vendu près de 20.000 pizzas sur toute l’année 2016, ce qui en fait le plus important de France.

15 minutes chrono en main

Chaque pizzaïolo dispose de 15 minutes pour dresser et cuire sa pizza (la garniture et la pâte ont été préparés préalablement). Le plat est ensuite évalué par un jury à l’aveugle. "On est sur une association de goûts, de saveurs, la pâte doit être agréable à manger, on va jouer sur la texture, le croustillant, le moelleux, la légèreté", poursuit Matthieu Guillotin, l'un des organisateurs, lui-même restaurateur à Monteux dans le Vaucluse.

Je ne cherche pas les trophées" (le patron de l’Aeropizza)

Olivier Mazzadi, le patron de l'Aeropizza à Bourges © Radio France - Jonathan Landais

"Je ne cherche pas les trophées, je cherche simplement à m’améliorer, c’est enrichissant de partager un peu notre passion, ça nous fait progresser" insiste Olivier Mazzadi, le patron de l'Aeropizza à Bourges qui a déjà été sacré Champion d'Europe en pizza calzone en mai 2017. Deux autres berrichons étaient en compétition : Mourad Kallech du Marfat à Vierzon et Jean-Loup Ronk de Tout un plat à Châteauneuf sur Cher.

Après Monteux dans le Vaucluse en juin dernier (1ère étape) et Ardentes pour le Centre-Val de Loire (2ème étape), le troisième concours régional aura lieu en novembre prochain en Alsace pour la région Grand Est (3ème étape), avant Toulouse pour le sud-ouest (4ème étape) et Lorient pour la Bretagne (5ème étape). Les trois premiers de chaque étape sont qualifiés pour la Coupe de France du meilleur pizzaïolo qui aura lieu début 2019 au SIRHA de Lyon, le salon international de l’alimentation.