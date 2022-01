Le veau de la vache Mayenne ne s'appellera finalement pas Thuboeuf, le nom d'une commune mayennaise

C'est l'histoire de la vache Mayenne, une bête qui appartient à un éleveur de Haute-Marne et qui vient de donner naissance à un joli petit veau. Cet agriculteur a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour lui trouver un nom. Et il a failli s'appeller Thuboeuf, le nom d'une commune mayennaise.

Arnaud Laurent est un agriculteur de Haute-Marne qui tient à donner des noms à ses animaux. Il possède plusieurs dizaines de vaches. Alors, parfois, il lui arrive de tomber en panne d'idées. Cet éleveur a donc récemment publié un message sur les réseaux sociaux pour trouver un nom au veau de la vache Mayenne.

De nombreux internautes mayennais ont répondu à l'appel lui proposant par exemple de baptiser Thuboeuf : "je fais encore partie de ces producteurs qui donnent un nom aux vaches. Mayenne, c'était la fille de Guyane. Et j'ai donc cherché un autre département, une autre région. C'est le troisième veau de Mayenne. J'ai eu un petit trou et j'ai fait la demande sur twitter. Touraine est revenu fréquemment. Et la Mayenne ce n'est pas très loin de la Touraine, c'est donc plutôt logique."

Le veau a quand même failli s'appeler Thuboeuf, du nom de la commune mayennaise, "ça m'a fait sourire mais je voyais mal appeler ma génisse comme ça, j'avais un souci avec ça, ça me laissait pantois" déclare, en riant, Arnaud Laurent.