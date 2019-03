Le vélodrome de Bonnac-la-Côte, premier en France à se couvrir avec un dôme gonflable

Bonnac-la-Côte, France

Si Raymond Poulidor est souvent présenté comme l'éternel second du Tour de France, le vélodrome qui porte son nom à Bonnac-la-Côte peut lui se targuer d'être le premier en France à se parer d'un toit gonflable ! Ce dôme qui sera définitivement installé d'ici quelques jours va permettre d'accueillir des cyclistes _"tout au long de l'année et par tous les temps"_souligne la communauté urbaine Limoges Métropole, propriétaire de cet équipement.

Avant le gonflage du dôme, il a fallu déployer la toile et la fixer à une structure en béton construite sur le pourtour du vélodrome Raymond Poulidor, à Bonnac-la-Côte. - © Limoges Métropole

Pourquoi un dôme gonflable ?

C'est aux Etats-Unis que les promoteurs sont allés chercher l'idée de cette structure hybride, composée donc d'une immense bulle d'air, fixée à une structure en béton, pour en assurer la bonne stabilité, quelles que soient les conditions météo. S'il faudra débourser en moyenne 50.000 euros par an en coûts de fonctionnement, notamment pour alimenter la soufflerie, Limoges Métropole assure que l'installation de ce type de couverture est moins onéreux qu'une structure "en dur". La toile tendue laissera aussi passer la lumière et il ne devrait donc pas y avoir besoin d'éclairage en journée. Enfin, tout est prévu pour adapter la pression d'air en fonction des conditions atmosphériques, pour résister par exemple à des vents forts.

Réouverture prévue pour l'été

Mis en service en juin 2017, le vélodrome communautaire Raymond Poulidor est le seul équipement du genre en Limousin. Il a déjà accueilli près de 2.300 cyclistes de 24 clubs différents pour des séances d'entrainement, des compétitions, des stages de préparation ou des séances de découvertes. Côté public, jusqu'à 1.500 spectateurs peuvent prendre place dans les tribunes et autour de la piste. Il a toutefois du fermer durant cette nouvelle phase de chantier, pour installer ce dôme gonflable qui sera inauguré au début de l'été. A ce moment-là, les cyclistes pourront revenir et l'équipement sera aussi ouvert à la pratique du roller et à des activités organisées par les écoles ou les centres de loisirs. Le montant global de construction de ce vélodrome et de son toit gonflable s'élève à 5 millions d'euros (hors taxes) financés par Limoges Métropole, avec des aides du département de la Haute-Vienne, de la région Nouvelle-Aquitaine et de divers fonds nationaux et européens.