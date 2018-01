Villaudric, France

44 chinois qui déambulent dans les rues de Villaudric, petit village de la Haute-Garonne : la scène a de quoi surprendre, mais elle pourrait bien devenir habituelle. Samedi, le Château Caze a accueilli une délégation d'employés et de responsables d'agences de voyages chinois. Objectif : faire découvrir la région à ces professionnels du tourisme, pour qu'ils l'intègrent ensuite à leurs voyages organisés, en misant sur les spécificités du vin de Fronton.

L'œnotourisme, ambassadeur de la région en Chine

L’œnotourisme est en plein développement en Chine, explique Pierre Chi, président d'Id Travel et organisateur de ce week-end en Occitanie, qui comprenait aussi une visite de Nîmes, du Pont du Gard et de Toulouse. "Les chinois, comme les français, sont de bons vivants. Ils aiment apprécier la gastronomie et la culture du vin, comme en Chine on apprécie la culture du thé". Mais pour l'instant, ce sont surtout les vins de Bordeaux qui ont la côte, suivis ces derniers temps par les vins de Bourgogne.

Le Fronton, bien moins connu que le Bordeaux et le Bourgogne

"Il faut dire qu'avec nos 2000 hectares de vignoble de Fronton, contre 120 000 pour le Bordeaux, on n'a pas les mêmes moyens pour se faire connaître" admet Martine Rougevin-Baville, la bien-nommée propriétaire du Chateau Caze, qui accueillait ces professionnels du tourisme chinois. Pour les séduire, visite du vignoble et dégustation étaient au programme. Et pour les convaincre de l'intérêt du Fronton, elle leur a fait, via une interprète, une petite leçon sur les origines de la négrette, le cépage du Fronton et qu'on ne retrouve que dans le Frontonnais.

Martine Rougevin-Baville (à droite) a expliqué les origines du vin de Fronton à ses visiteurs © Radio France - Nolwenn Quioc

Après quelques difficultés pour faire comprendre à la traductrice le mot "cépage" ou le concept de croisade (c'est en rentrant de croisades que Raymond IV aurait ramené dans ses valises la négrette, originaire de Chypre), les visiteurs sont conquis.

A Villaudric, les visiteurs chinois ont découvert les spécificités du Fronton Copier

Développer le tourisme en Occitanie grâce à la Chine

Il y a un marché à prendre explique Didier Cujives, président du comité départemental du tourisme de Haute-Garonne : "Aujourd'hui, il y a 120 millions de chinois qui voyagent. Le gouvernement veut porter ce chiffre à 500 millions de voyageurs à l'horizon 2022. On voit le marché colossal que cela représente pour un territoire comme le nôtre".

Pour les années à venir, Didier Cujives mise donc sur les touristes asiatiques : "Nous n'avons plus de marge de progression sur les clientèles traditionnelles comme les européens ou les américains. Les marges de progression touristique que nous avons sont sur les pays émergents, et en particulier sur la Chine".