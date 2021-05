Le village de Bousignies sur Roc plus petit depuis qu'un agriculteur belge a déplacé la borne frontière !

"On n'a pas intérêt à agrandir la commune, ni le pays", s'amuse David Lavaux le Bourgmestre d'Erquelinnes, commune frontalière de Bousignies sur Roc où la borne a été déplacée.

Aurélie Welonek, la maire du petit village français explique qu'un agriculteur qui a priori était gêné pour son passage avec son tracteur a déplacé de 2.29 mètres la borne qui était adossée à un arbre depuis 1819, et qu'il a en plus éloigné des clôtures dans le bois de Bousignies

Le Bourgmestre belge va demander à l'agriculteur concerné de remettre le plus vite la borne "pour ne pas créer d'incident diplomatique" sourit l'édile.

Déjà on ne ne pas bouger les bornes entre les terrains, mais entre les pays c'est encore bien plus grave évidemment, on va lui demander bien gentiment de remettre la borne à son endroit initial