Le village de Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne sélectionné par le journal The Guardian

Une belle mise en lumière. Dans un article publié par le journal The Guardian , le village de Saint-Léon-sur-Vézère, en Dordogne, figure parmi les communes françaises préférées des lecteurs du journal britannique. Surpris, le maire de la ville, Yannick Dalbavie, a appris la nouvelle avec une "grande fierté".

ⓘ Publicité

loading

Le café du Petit Léon

Parmi les six lieux mis en avant par les lecteurs, on y retrouve tout ce qui fait le charme de ce lieu classé parmi les plus beaux villages de France… Le fameux marché estival de la place de la mairie, les sorties en canoë ou encore le café du Petit Léon au bord de la Vézère.

D'autres lieux en France figurent dans l'article comme le port de plaisance de Dieppe ou encore le centre historique de Fréjus.