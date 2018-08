Le village de Clédat en Corrèze été abandonné par ses derniers habitants en 1963. Il est rapidement tombé en ruine. Mais en 1998 une poignée de passionnés ont décidé d'en réhabiliter une partie. Et d'en faire un témoignage de la vie d'autrefois dans le secteur.

Grandsaigne, Corrèze

Clédat a été abandonné par sa dernière famille en 1963. Victime de son environnement rocheux incompatible avec l'agriculture moderne. "Comment voulez vous qu'on passe avec un tracteur dans un environnement pareil ?" demande Lucette Taguet. C'est elle qui avec quelques amis passionnés a créé en 1998 l'association "Renaissance des vieilles pierres" pour rénover le village, rattaché à la commune de Grandsaigne. Une entreprise folle : "C'était couvert de ronces, d'orties, d'arbres dans les murs. c'était la désolation". Et il avait aussi fallu trouver de l'argent. Pour compléter les subventions des collectivités, Lucette Taguet et une amie avait passé tout l'hiver à aller voir tous les foyers dans les communes voisines. "Il n'y a pas un seul foyer qui n'a pas donné un peu d'argent".

Il n'est pas question de remonter le village" Lucette Taguet

En vingt ans l'association a réhabilité une grande chaumière avec un fournil attenant, la chapelle, quelques bâtiments et la fontaine Sainte-Magdeleine autrefois lieu de pèlerinage important.

La chaumière sert de lieu d'accueil des visiteurs. © Radio France - Philippe Graziani

Mais le village reste en grande partie en ruine. Et il ne sera jamais rénové entièrement. "Il n'est pas question de remonter le village" précise Lucette Taguet. "Clédat est un village sans habitants mais qui a une âme" ajoute Yves Ragougneau, président de l'association. L'ambition est donc de redonner vie à ce village pour qu'il soit un témoignage touristique de la vie d'autrefois. Les murs en ruine sont donc peu à peu consolidés, mais c'est tout. Et l'association propose des visites libres ou guidées durant l'été et une série d'animations. _"Les visiteurs aiment retrouver cette âme d'autrefois, parce que c'est leurs racines "_conclut le président.