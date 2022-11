Le musicien belfortain retrouve son violon disparu, grâce à l'appel à témoins

Le violon disparu, finalement retrouvé grâce à l'appel à témoins. On vous parlait hier de cet instrument oublié dans un bus par un musicien de l'orchestre symphonique du conservatoire de Belfort. Un auditeur de France Bleu a vu sur Facebook que la police cherchait le violon, qu'il avait retrouvé la veille par hasard dans un buisson à Cravanche. Il l'a donc rapporté au commissariat, pour le plus grand bonheur de son propriétaire qui l'a récupéré (il préfère rester anonyme).

ⓘ Publicité

Après quelques jours passés dehors, le violon est encore en bon état © Radio France - Nicolas Joly

Un grand sourire parcourt le visage du musicien de 41 ans au moment de sortir le violon de son étui. Après quelques jours passés dehors, il est encore en bon état. "Il faut bien l'accorder, mais il est en bon état", constate avec joie le violoniste. La police a interrogé trois personnes, qui ont admis avoir trouvé l'instrument dans le bus, et s'en être débarrassé dans un buisson.

Incompréhensible pour son propriétaire, qui ne possède que ce violon, acheté en 2004 à Hambourg. "On s'habitue à l'instrument, donc le violon qu'on utilise influence toute la façon de jouer", dit-il. Le musicien tient à remercier la police, et surtout la personne qui, en promenant son chien, a repéré l'étui dépassant des feuillages, l'a fait sécher et l'a rapporté au commissariat.