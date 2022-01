Le visage d'une viticultrice de Piégon dans la Drôme s'affiche partout en France

Aurélie Tailleux, 36 ans, qui a repris le domaine familial à Piégon il y a 3 ans, n'est pas une habituée des caméras : "c'est sûr, ce n'était pas évident, ce n'est pas notre première compétence d'être devant la caméra ou de se faire prendre en photo, mais c'était important de participer à la mise en avant de l'appellation Côtes du Rhône" explique t'elle. "J'ai dit oui parce que j'étais très fière de pouvoir représenter les vignerons des Côtes du Rhône. Je suis très fière de nos produits et de la qualité de nos vins" poursuit Aurélie Tailleux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La campagne de promotion lancée par le syndicat Inter Rhône a démarré en juillet et va continuer pendant deux ou trois ans. La viticultrice du Sud Drôme en voit déjà les effet : "Aurélie, vigneronne à Piégon, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'ai reçu des appels, des gens intéressés qui veulent découvrir le domaine, et puis j'ai eu quelques commandes. Mais je n'ai pas participé à cette campagne pour que ça m'apporte quelque chose à moi personnellement. C'est vraiment une démarche collective. C'est important de mettre en avant la qualité de nos vins qui se font de plus en plus en respectant l'environnement." Le Domaine La Fille des Vignes produit en bio.

Six viticulteurs des Côtes du Rhône ont prêté leur visage pour ces affiches. Des vidéos sont aussi mise en avant sur internet.